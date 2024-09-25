Merzifon MYO Müdürü Çapkulaç, çalışmalarını değerlendirdi

AmasyaÜniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapkulaç, 2024-2025 akademik yılında bin 200 öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

Çapkulaç, AA muhabirine, okullarına olan ilginin her geçen gün arttığını, kendisini sürekli yenileyen ve büyüten köklü bir eğitim kurumu haline geldiklerini söyledi.

Okullarında 9 programa öğrenci kabul ettiklerini anlatan Çapkulaç, şunları söyledi:

"Yeni dönemde de kazasız, belasız eğitim ve öğretim dönemi geçirmeyi diliyorum. Merzifon ve üniversitenin tanınırlığı, bilinilirliği ve güvenilirliği için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin her bölgesinden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Amasya Üniversitemiz, Merzifon Meslek Yüksekokulumuz ve ilçemiz adına bizleri tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirdiğimiz kabin hizmetleri ile birlikte toplam 8 bölüm ve 9 programda bin 200 öğrenciye en iyi eğitimi vermek için çalışacağız."