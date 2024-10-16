Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da bazı kiraz ağaçları sonbaharda çiçek açtı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 3 ay önce meyveleri toplanan kiraz ağaçlarının yeniden çiçek açması şaşırttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da bazı kiraz ağaçları sonbaharda çiçek açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yaklaşık 3 ay önce meyveleri toplanan kiraz ağaçlarının yeniden çiçek açması şaşırttı.

        İlçeye bağlı Alparslan köyünde meyve bahçesi olan Ahmet Celep'in bahçesindeki 7 kiraz ağacı çiçek açtı.

        Ekim ayında ağaçların yapraklarını dökmeye başlaması gerekirken yeniden çiçek açtığını gören bahçe sahibi Celep ile komşuları şaşkınlık yaşadı.

        Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiraz ağacının ekim ayında çiçek açmasına anlam veremediğini söyledi.

        Normalde nisan-mayıs aylarında çiçek açıp haziran ve temmuzda hasadı gerçekleştirilen ağacın bu mevsimde çiçek açmasının olağan dışı olduğunu anlatan Celep, şunları kaydetti:

        "Zamansız açan çiçeklerimiz bir hafta içerisinde yanacak ve önümüzdeki dönemde meyve vermeyecektir. İklim değişikliklerinin çok fazla olmasından dolayı şu an bu vadide sera etkisi yaşanmaktadır. Bu şekilde iklimsel değişikliklerin olması nedeni ile ağaçlarımız erken çiçek açıyor ya da kuruyor, bu da bizlere ekonomik olarak zarar veriyor. Kendime ait kiraz bahçesinde 7 ağaç çiçek açtı, köyümüz genelindeki ağaçlarda ise yüzde yirmi dolayında çiçek açma oldu. Bu şekilde ağaçlarımız çiçek açmaya devam ederse durumumuz zor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk

        Benzer Haberler

        Sınıf başkanlığı seçimi yerel seçimleri aratmadı
        Sınıf başkanlığı seçimi yerel seçimleri aratmadı
        Amasya'da taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Amasya'da taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Merzifon'da jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor
        Merzifon'da jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sürüyor
        Merzifon'da Engelli Bakım Merkezi törenle açıldı
        Merzifon'da Engelli Bakım Merkezi törenle açıldı
        Amasya'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü yaptı
        Amasya'da görme engelliler farkındalık yürüyüşü yaptı
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu