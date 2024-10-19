Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarların devletin gören gözü ve duyan kulağı olduğunu belirten Demirel, "Muhtarlarımız, köylerimizin ve mahallelerimizin en önemli temsilcisidir. Muhtarlık müessesesini, ortaya koydukları özverili ve başarılı çalışmalarıyla değerli kılan bütün muhtarlarımızın gününü kutluyorum." dedi.

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