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        Amasya'da "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans düzenlendi

        Amasya'da "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:34
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        Amasya'da "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans düzenlendi
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        Amasya'da "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Amasya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından yürütülen "Değerleriyle Güçlü Ailem" projesi kapsamında "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans programı düzenlendi. Amasya İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Konferansta konuşmacı olarak yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, aile içindeki sorumlulukların ve bireylerin toplumsal rolünün önemine değinerek, aile değerlerinin korunması ve geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

        Konferansa, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Müftüsü Hamza Bayram, din görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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