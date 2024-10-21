Amasya'da "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Amasya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından yürütülen "Değerleriyle Güçlü Ailem" projesi kapsamında "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans programı düzenlendi. Amasya İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konferansta konuşmacı olarak yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, aile içindeki sorumlulukların ve bireylerin toplumsal rolünün önemine değinerek, aile değerlerinin korunması ve geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.