Merzifon'dan kısa kısa

Merzifon ilçesinde, Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) üyeleri, ucuz tohum ve gübre desteğinin sağlanması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açıklamaya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Başkan Yardımcısı Mustafa Atak, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba, Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, sendika üyeleri, bazı köy muhtarları ile üreticiler katıldı.

Burada toplanan grup adına konuşan Tüm Köy Sen Merzifon Şube Başkanı Cem Acar, "Eskiden bir üründen kazanmasak birinden muhakkak kazanırdık. Şimdi hangisine baksak zarardayız. Tarım destekleri kapsamı ve miktarı artırılmalıdır." dedi.