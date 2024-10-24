Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'dan kısa kısa

        Merzifon ilçesinde, Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) üyeleri, ucuz tohum ve gübre desteğinin sağlanması talebiyle basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:58 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Merzifon ilçesinde, Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) üyeleri, ucuz tohum ve gübre desteğinin sağlanması talebiyle basın açıklaması yaptı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açıklamaya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Başkan Yardımcısı Mustafa Atak, CHP Merzifon İlçe Başkanı Hasan Caba, Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan, sendika üyeleri, bazı köy muhtarları ile üreticiler katıldı.

        Burada toplanan grup adına konuşan Tüm Köy Sen Merzifon Şube Başkanı Cem Acar, "Eskiden bir üründen kazanmasak birinden muhakkak kazanırdık. Şimdi hangisine baksak zarardayız. Tarım destekleri kapsamı ve miktarı artırılmalıdır." dedi.

        - Trafik denetimleri devam ediyor

        Merzifon ilçesinde, trafik denetimleri sürüyor.

        İlçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 883 araç sürücüsü kontrol edildi, 29 sürücüye kurallara uymadıkları için toplam 123 bin 967 lira cezai işlem uygulandı.

        Denetimde, 15 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!

        Benzer Haberler

        Düğün dönüşü kaza yapmışlar; ölen anneden geriye fotoğrafları kaldı
        Düğün dönüşü kaza yapmışlar; ölen anneden geriye fotoğrafları kaldı
        Dedesinin Osmanlı döneminde askerde öğrendiği berberlik aile meslekleri old...
        Dedesinin Osmanlı döneminde askerde öğrendiği berberlik aile meslekleri old...
        Tarlaya uçan otomobildeki kadın öldü, eşi ile 7 aylık oğlu yaralandı
        Tarlaya uçan otomobildeki kadın öldü, eşi ile 7 aylık oğlu yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Amasya'da öğrenciler Aşık Veysel'i canlandırarak ders işledi
        Amasya'da öğrenciler Aşık Veysel'i canlandırarak ders işledi
        Amasya'da kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü düzenlendi
        Amasya'da kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü düzenlendi