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        Amasya'da lastiği patlayan tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Amasya'nınGümüşhacıköy ilçesinde lastiği patlayan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 28.10.2024 - 22:13
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        Amasya'da lastiği patlayan tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Amasya’nınGümüşhacıköy ilçesinde lastiği patlayan tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Gümüşhacıköy-Merzifon kara yolu Karacaören köyü mevkisinde Erdinç A. idaresindeki 52 BB 359 plakalı tırın lastiği patladı. Bu sırada Buğra Yılmaz (19) yönetimindeki 19 ACS 292 plakalı otomobil, kara yolunun ortasında kalan tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yılmaz’ın cenazesi sıkıştığı araçtan çıkarılarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Tır sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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