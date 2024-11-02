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        Amasya'da sulama göleti ve kapalı devre sulama sisteminin açılışı yapıldı

        Amasya İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan sulama göleti ve kapalı devre sulama sisteminin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:00
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        Amasya'da sulama göleti ve kapalı devre sulama sisteminin açılışı yapıldı
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        Amasya İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan sulama göleti ve kapalı devre sulama sisteminin açılışı gerçekleştirildi.

        Suluova ilçesi Eğribük köyündeki 750 dekar tarım arazisini sulamak için yapılan gölet ve sulama sisteminin açılışı dolaysıyla tören düzenlendi.

        Vali Önder Bakan, törendeki konuşmasında, köylerdeki tarım arazilerinin üretim ve ekonomiye kazandırılması, su ve toprak veriminin yükseltilmesi, dolayısıyla tarımsal kalkınmanın artırılması için baraj ve göletlerin hayati önem taşıdığını söyledi.

        Bu doğrultuda su altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerine işaret eden Bakan, sürdürülebilir tarımın sağlanması amacıyla bu tür yatırımları çiftçilerin hizmetine sunmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar ise proje ile Eğribük köyünde 6 bin 371 metreküp hacimli membran kaplı havuz yapılarak depolanma sağladıklarını anlatarak, "3 bin 700 metre boru hattıyla 750 dekar arazi sulamaya açılmış, eski sulama tesislerinde sulama suyu sağlanmasına imkan tanınmıştır. Tarımsal sulama projelerimiz hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan, daha çok üreticimiz suya kavuşacaktır. Yapılan çalışma ile tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlamaktadır." dedi.

        Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, Suluova İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Gürcan, Suluova İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Hakan, AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Şen, MHP Suluova İlçe Başkanı Aden Duyuran, Eğribük Köyü Muhtarı Aziz Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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