Amasya'da sağlıkçılardan, evde sağlık hizmeti alan 85 yaşındaki kadına pastalı sürpriz

Amasya'da sağlık ekipleri, evde sağlık hizmeti alan 85 yaşındaki Naime Gülünaz'a pastayla sürpriz ziyaret yaptı.

Ekipler, Kadir Çakı Semt Polikliniği'nden evde sağlık hizmeti alan Gülünaz'a, üzerinde "Nice uzun ve sağlıklı ömürlere" yazılı pastayla sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, yaşlı kadını muayene etti.

Kadının oğlu Halil Gülünaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Şu anda çok iyi durumda. Allah razı olsun hepsinden. Bugün için de sürpriz yaptılar, pasta getirdiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde düzeldi annem." dedi.