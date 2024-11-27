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        Merzifon'da Kent Lokantası açıldı

        Merzifon Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:21 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:21
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        Merzifon'da Kent Lokantası açıldı
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        Merzifon Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası törenle hizmete girdi.

        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyete başlayan lokantanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 3 çeşit yemeği 60 liradan vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

        İnsanların ihtiyaçlarını çözmek için uğraştıklarını dile getiren Kargı, "Bu hizmetimizde ekonomik durumu iyi olmayanlar, öğrenciler, o an için ihtiyaç sahibi olan herkes kent lokantamıza gelerek günün belirli saatlerinde sağlıklı gıdaya kavuşacak. Günlük yaklaşık 400 kişilik yemekle bahsetmiş olduğum kitlelere ulaşmak istiyoruz. Belediyemizin bütçesini yine ilçemiz insanlarının hizmetleri için kullanıyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşların zor zamanlarında her zaman yanlarında olduklarını aktaran Kargı, Aşevi Müdürlüğü aracılığıyla günlük bin ihtiyaç sahibi aileye yemek hizmeti sunduklarını, hayata geçirdikleri halk kart ve halk et projeleriyle de geçim sıkıntısı çeken vatandaşların yanlarında olduklarını kaydetti.

        Açılışın ardından Kargı, tezgaha geçerek müşterilere yemek ikram etti.

        Açılışa, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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