Amasya'da inşaata düşen köpek kurtarıldı

Daha sonra köpeği serbest bırakan ekipler, inşaat yetkililerinden de gerekli önlemleri almalarını istedi.

Olay yerine gelen Gümüşhacıköy Belediyesi Hayvan Barınağı ve itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu köpeği çıkardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.