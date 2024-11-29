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        Amasya'da inşaata düşen köpek kurtarıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir inşaata düşen köpek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:43
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        Amasya'da inşaata düşen köpek kurtarıldı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir inşaata düşen köpek kurtarıldı.

        Artıkabat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde inşaat sırasında oluşan boşluğa düşen köpeği gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.

        Olay yerine gelen Gümüşhacıköy Belediyesi Hayvan Barınağı ve itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu köpeği çıkardı.

        Daha sonra köpeği serbest bırakan ekipler, inşaat yetkililerinden de gerekli önlemleri almalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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