Amasya'da inşaata düşen köpek kurtarıldı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir inşaata düşen köpek kurtarıldı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir inşaata düşen köpek kurtarıldı.
Artıkabat Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde inşaat sırasında oluşan boşluğa düşen köpeği gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Gümüşhacıköy Belediyesi Hayvan Barınağı ve itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu köpeği çıkardı.
Daha sonra köpeği serbest bırakan ekipler, inşaat yetkililerinden de gerekli önlemleri almalarını istedi.
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