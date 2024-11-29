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        Kral Kaya Mezarları bölgesindeki Osmanlı dönemine ait iki hamam restore ediliyor

        Amasya'da, Kral Kaya Mezarları bölgesinde bulunan erken Osmanlı dönemine ait iki hamamda restorasyon çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:32 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:34
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        Kral Kaya Mezarları bölgesindeki Osmanlı dönemine ait iki hamam restore ediliyor
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        Amasya'da, Kral Kaya Mezarları bölgesinde bulunan erken Osmanlı dönemine ait iki hamamda restorasyon çalışması yürütülüyor.

        Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yaptığı yazılı açıklamada, Kral Kaya Mezarları bölgesinde yer alan erken Osmanlı dönemine ait iki hamamın restorasyonun devam ettiğini belirtti.

        Tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla büyük titizlikle yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından hamamlarımızı gelecek turizm sezonunda hizmete sunulacağını aktaran Sevindi, "Kültürel mirasın korunmasına önem veriyor, Amasya'nın turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Kral Kaya Mezarları sadece tarihi bir mekan değil, aynı zamanda Amasya'nın kültürel ve turistik cazibesinin önemli bir parçasıdır. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında hem yerli hem de yabancı turistler için tarihi ve kültürel bir zenginlik sunacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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