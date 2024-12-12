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        GÜNCELLEME - Amasya'da maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:39
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        GÜNCELLEME - Amasya'da maden ocağında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilçedeki özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Özgür Söylemez toprak altında kaldı.

        İşçinin kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Söylemez, ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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