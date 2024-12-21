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        Amasya'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahipleri için erzak aldı

        Amasya Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları erzakları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:32
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        Amasya'da ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla ihtiyaç sahipleri için erzak aldı
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        Amasya Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları erzakları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

        Öğrenciler, aralarında başlattıkları ve öğretmenlerinin de desteklediği, "Harçlıklar İhtiyaç Sahiplerine Projesi" kapsamında biriktirdikleri harçlıklarıyla gıda malzemeleri satın aldı.

        Öğrenciler tarafından kolilenen gıda malzemeleri, okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine verilecek.

        Okul Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş, AA muhabirine, öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirerek, "Çocuklarımız harçlıklarıyla yerli malı ürünleri getirmişlerdi, ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılmak üzere. Bu organizasyonda emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde öğrencilerimizi de kutluyorum. Okulumuzda zaman zaman bu tür etkinlikler devam edecek." dedi.

        8 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Hamza Güler ise öğretmeninin verdiği kumbarada harçlığını biriktirdiğini belirterek, aldıkları gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine göndereceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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