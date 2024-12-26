Gümüşhacıköy Belediyesi yeni mezarlık alanı yapımına başladı
Gümüşhacıköy Belediyesi, Keltepe mevkisinde 10 dönümlük alanda yeni bir mezarlık alanı yapımına başladı.
Gümüşhacıköy Belediyesi, Keltepe mevkisinde 10 dönümlük alanda yeni bir mezarlık alanı yapımına başladı.
Belediye Başkanı Zehra Özyol, çalışmaları yerinde inceledi.
Yeni mezarlık alanı, bin 400 kişilik mezar yeri kapasitesiyle Gümüşhacıköy'ün 40 yıllık mezar yeri ihtiyacını karşılayacak.
Başkan Özyol, "Bu proje ile ilçemizin uzun vadeli mezar yeri ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.
Mezarlık alanının yapımının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
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