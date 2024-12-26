Amasya'da "Şeb-i Arus" programı düzenlendi

Amasya’da Mevlana Celaleddin Rumi'nin 751'nci Vuslat Yıldönümü kapsamında, Amasya Valiliği ile Amasya Üniversitesi işbirliğinde "Şeb-i Arus Bayati Mevlevî Ayin-i Şerifi ve Semâ Mukabelesi" programı düzenlendi.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı konuşmada, Mevlana'nın, kendi ölüm gecesini, "düğün gecesi" anlamına gelen "Şeb-i Arus" olarak tarif etmesinin, onun ulaştığı üstün mertebenin bir göstergesi olduğunu, hayatı olduğu kadar, ölümü de güzelleştiren bu aydınlık düşüncenin, Anadolu'nun engin irfanının bir yansıması olduğunu söyledi.