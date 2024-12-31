Gümüşhacıköy ve Suluova'da yılbaşı tedbirleri alındı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Suluova ilçelerinde yılbaşı dolayısıyla çeşitli tedbirler alındı ve denetimler yapıldı.

Gümüşhacıköy'de yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan işletmelerde denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gümüşhacıköy Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, işletmelerin ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Kaymakam Büşra Güneş, denetimlerin yılbaşı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla yoğunlaştırıldığını söyledi. - Suluova Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, yeni yıla huzurlu ve güvenli bir ortamda girilmesi için ilçede gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli başta olmak üzere ilgili birimlerin gerekli planlamalarını yaptığını belirten Gürçam, yılbaşı gecesi huzur ve güvenliğin sağlanması için tüm ekiplerin görev başında olacağını, vatandaşların da kurallara uyarak ekiplere destek olmalarını istedi.