Suluova'da huzurevine ziyaret

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun, yeni yıl dolayısıyla Hacı Muammer Koca Huzurevini ziyaret etti.

Kaymakam Gürçam, yaşlıların ellerini öperek hal ve hatırlarını sorup, yeni yıllarını kutladı ve mutlu bir yıl geçirmelerini diledi.

Yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Gürçam, "Her biri tecrübe abidesi olan büyüklerin daha sağlıklı, huzurlu ve kaliteli bir ortamda zamanlarını geçirmeleri çok kıymetli. Devletimiz tüm imkanlarıyla yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılamaya özen gösteriyor. Her zaman yaşlılarımızın emrindeyiz." dedi.