Amasya'da dereye düşen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Zehra, Umutcan ve Yusuf Tekinasa 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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