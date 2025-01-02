Amasya'da dereye düşen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dereye düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dereye düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ömer Tekinasa'nın kullandığı 41 D 5778 plakalı otomobil, Ovabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Hafize Tekinasa'nın (79) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Zehra, Umutcan ve Yusuf Tekinasa 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Deredeki araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.