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        Amasya'da "dur" ihtarına uymayan tırda uyuşturucu ele geçirildi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan tırda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:48 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:48
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        Amasya'da "dur" ihtarına uymayan tırda uyuşturucu ele geçirildi
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan tırda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, İstanbul-Samsun kara yolu Sarıköy uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan tır takibe alındı. Tır, polis ekiplerince bir süre sonra Meray Kavşağı'nda durduruldu.

        Tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, 761,89 gram skunk, 500 ecstasy hap, 1,31 gram esrar, bıçak ve aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü R.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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