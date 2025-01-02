Amasya'da "dur" ihtarına uymayan tırda uyuşturucu ele geçirildi

Tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, 761,89 gram skunk, 500 ecstasy hap, 1,31 gram esrar, bıçak ve aparat ele geçirildi.

Bu kapsamda, İstanbul-Samsun kara yolu Sarıköy uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan tır takibe alındı. Tır, polis ekiplerince bir süre sonra Meray Kavşağı'nda durduruldu.

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