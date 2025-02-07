Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Göynücek Kaymakamı Demirgül görevine başladı

        Göynücek Kaymakamlığına atanan Osman Demirgül, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göynücek Kaymakamı Demirgül görevine başladı
        ABONE OL

        Göynücek Kaymakamlığına atanan Osman Demirgül, görevine başladı.

        İlçeye gelen Demirgül, Hükümet Konağı'nın girişinde kurum müdürleri tarafından karşılandı.

        Katılımcılarla selamlaşan Demirgül, görevine başladı.

        Kaymakam Demirgül, daha sonra kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Amasya'nın Gümüşhacıöy ve Hamamözü ilçelerinde kar etkili oluyor
        Amasya'nın Gümüşhacıöy ve Hamamözü ilçelerinde kar etkili oluyor
        Amasya'nın 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
        Amasya'nın 1 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
        Amasya'da kadın futbol takımı, "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenleri an...
        Amasya'da kadın futbol takımı, "asrın felaketi"nde hayatını kaybedenleri an...
        Amasya'nın Suluova ilçesinde kar etkili oluyor
        Amasya'nın Suluova ilçesinde kar etkili oluyor
        Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 185 köye ulaşım sağlanamıyor
        Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 185 köye ulaşım sağlanamıyor
        Amasya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde mevlit okutuldu
        Amasya'da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde mevlit okutuldu