Göynücek Kaymakamı Demirgül görevine başladı
Göynücek Kaymakamlığına atanan Osman Demirgül, görevine başladı.
Göynücek Kaymakamlığına atanan Osman Demirgül, görevine başladı.
İlçeye gelen Demirgül, Hükümet Konağı'nın girişinde kurum müdürleri tarafından karşılandı.
Katılımcılarla selamlaşan Demirgül, görevine başladı.
Kaymakam Demirgül, daha sonra kurum müdürleriyle toplantı yaptı.
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