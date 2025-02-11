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        Amasya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi

        Amasya'da, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:48
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        Amasya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire için tören düzenlendi
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        Amasya'da, 32 yaşındaki hemşire Minecan Tek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Tek, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.

        Müdahaleye rağmen kurtarılamayan hemşire Tek için hastane bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Tek'in ailesi ve yakınları ile Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Volkan Taşova ve çalışma arkadaşları katıldı.

        Tek'in cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere kara yoluyla Iğdır'a uğurlandı.

        Hastane Başhekimi Taşova gazetecilere, Tek'in 9 Şubat Pazar günü sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastane acil servisine başvurduğunu söyledi.

        Yapılan kontrollerin ardından Tek'in tedavisine başlandığını ifade eden Taşova, şunları kaydetti:

        "Burada yapılan kontrollerde gribin, kardiyak problemlere bağlı kalp yetmezliği gelişmeye başladığı teşhisiyle acil bir şekilde yoğun bakıma kaldırılıyor ve hızlı bir şekilde tablosu kötüleşiyor. Burada yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hastamızı maalesef kaybettik. İnfluenza dediğimiz H1N1 virüsüyle hastanın kontrolü yapılmış, influenza virüsüyle enfekte olduğu tespit ediliyor, bu, bu yılki domuz gribi olan. Bütün sağlık camiamızın başı sağ olsun diyoruz."

        Hastanenin internet sitesinde yapılan paylaşımda ise, "Hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Servisinde görev yapan hemşire Minecan Tek, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etmiştir. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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