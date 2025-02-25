Amasya'da karlı yolda mahsur kalan otomobili ekipler kurtardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolda kalan yaşlı çiftin otomobilini, özel idare ekipleri kurtardı.

Erbaa Devlet Hastanesinden köylerine dönen Ahmet ve eşi Serap Meşhur'un bulunduğu otomobil, Karsavul köyü mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Bölgede kar küreme çalışması yapan İlçe Özel İdaresi ekipleri, araçlarında mahsur kalan çifti gördü. Yolu açan ekipler, otomobili halat yardımıyla çekerek kurtardı.

Ekiplere teşekkür eden Ahmet Meşhur, "Erbaa Devlet Hastanesinden geliyordum, kar nedeniyle yolda kaldım. Alt yol dediğimiz bölgede önüme bir greyder çıktı ve beni evime kadar bıraktılar. Allah devletimizden ve halkımızdan razı olsun." dedi.