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        Amasya'da ramazanda 161 yıllık "bando" geleneği yaşatılıyor

        Amasya'da iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 161 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 20:18 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:27
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        Amasya'da ramazanda 161 yıllık "bando" geleneği yaşatılıyor
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        Amasya'da iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 161 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

        Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Turgay Sevindi, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı.

        İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi.

        Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Vali Bakan ve Başkan Sevindi ateşledi.

        Vali Bakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın ramazan geleneklerini yaşatan bir şehir olduğunu söyledi.

        Amasya'nın önemli Türk ve İslam şehri olduğunun altını çizen Bakan, bu akşam kentte Osmanlı'dan itibaren yapılan gelenek için burada olduklarını belirterek, "Ramazan geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz, şehrimize ve ülkemize hayırlı ramazanlar diliyoruz." dedi.

        Başkan Sevindi de elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaşmasının bandoyla, vaktin dolmasının ise top atışıyla duyurulduğunu anımsatarak, "Bandomuz, ramazanda Amasya'ya renk katıyor, coşku katıyor, birlik ve beraberlik duygularımızı artırıyor. Bu geleneğimizi ömrümüz yettiğince devam ettirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

        Bando Şefi Hakan Dinçer ise bu sene de geleneği devam ettirdiklerini ifade ederek, vatandaşların istek parçalarını da seslendirdiklerini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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