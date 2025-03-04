Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahmatlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan kişi, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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