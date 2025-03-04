Suluova'da 1-7 Mart Muhasebe Haftası kutlandı

Üçok, serbest muhasebeci ve mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla Muhasebe Haftası'nın kutlandığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, Amasya SMMMO Suluova Temsilcisi Mali Müşavir Hüseyin Üçok ve muhasebeciler tarafından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

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