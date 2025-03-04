Amasya'da motosiklet kullanıcılarına uygulamalı farkındalık eğitimi verildi

Eğitimlerin amacının motosiklet kazalarını en aza indirmek olduğu, bu kapsamda toplam 155 sürücüye eğitim verildiği, uygulamalı eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

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