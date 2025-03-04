Amasya'da motosiklet kullanıcılarına uygulamalı farkındalık eğitimi verildi
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet kullanıcılarına uygulamalı motosiklet kullanımı eğitimi verdi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet kullanıcılarına uygulamalı motosiklet kullanımı eğitimi verdi.
Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan bilgilendirmenin ardından, hal kavşağındaki trafik parkurunda uygulamalı eğitim yapıldı.
Eğitimlerin amacının motosiklet kazalarını en aza indirmek olduğu, bu kapsamda toplam 155 sürücüye eğitim verildiği, uygulamalı eğitimlerin devam edeceği bildirildi.
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