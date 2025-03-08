Amasya'da jandarma tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye sırasında bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriye sırasında bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, devriye sırasında Gözlek köyü kırsalında yaralı şahin buldu.
İlk müdahalesi jandarma tarafından gerçekleştirilen şahin, Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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