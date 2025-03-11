Gümüşhacıköy'de trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor

Ayrıca, 4 bin 357 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı ve yapılan sorgulamalar sonucunda 3 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontrollerde 95 araca toplam 602 bin 390 lira cezai işlem uygulandı.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda gerçekleştirdikleri denetimlerde bin 440 aracı sorguladı.

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