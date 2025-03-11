Gümüşhacıköy'de trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda gerçekleştirdikleri denetimlerde bin 440 aracı sorguladı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda gerçekleştirdikleri denetimlerde bin 440 aracı sorguladı.
Yapılan kontrollerde 95 araca toplam 602 bin 390 lira cezai işlem uygulandı.
Trafik denetimleri kapsamında 8 sürücünün ehliyetine el konulurken, 16 araç trafikten men edildi.
Ayrıca, 4 bin 357 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı ve yapılan sorgulamalar sonucunda 3 aranan şahıs yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
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