Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da öğrenciler İstiklal Marşının kabulünü canlandırdı

        Amasya ilkokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşının kabulünü tiyatro gösteriyle canlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da öğrenciler İstiklal Marşının kabulünü canlandırdı
        ABONE OL

        Amasya ilkokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşının kabulünü tiyatro gösteriyle canlandırdı.

        Amasya Fatih öğrencileri, okul salonunda yaptıkları gösteride, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bir yıl sonra duyulan ihtiyaç neticesinde "Milli Marş" yazımı için 500 lira ödüllü bir yarışma düzenlemesini ve 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşının kabul ediliş evrelerini tek canlandırdı.

        Öğrenciler dönemin kıyafetlerini giyerek o anları bire bir canlandırdı.

        4. Sınıf öğrencisi Duru Bekmezci, gösteride o anları yaşadıklarını ifade ederek,

        “Bugün iStiklal Marşının kabul edildiği gün. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Herkese çok güzel oldu, bir tiyatro sergilemek istedik ve oyunumuzu herkes beğendi" dedi.

        Öğrencilerden 10 yaşındaki Betül Gök ise, “Bugün tiyatro yaptık. Ben orada açılış konuşmasını yaptım. Güzel bir gündü, arkadaşlarımıza gösteri yaptık. O anları canlandırdık ve bitirdik.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Merzifon'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Merzifon'da ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı
        Merzifon'da ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı
        Gümüşhacıköy'de trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor
        Gümüşhacıköy'de trafik ve asayiş denetimleri devam ediyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş öğrencilerle bir araya geldi
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş öğrencilerle bir araya geldi
        Amasya Merzifon Havalimanı'nı şubat ayında 13 bini aşkın yolcu kullandı
        Amasya Merzifon Havalimanı'nı şubat ayında 13 bini aşkın yolcu kullandı
        Merzifon'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü
        Merzifon'da müstakil evin odunluğunda çıkan yangın söndürüldü