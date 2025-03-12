Amasya'da öğrenciler İstiklal Marşının kabulünü canlandırdı

Amasya ilkokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, İstiklal Marşının kabulünü tiyatro gösteriyle canlandırdı.

Amasya Fatih öğrencileri, okul salonunda yaptıkları gösteride, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bir yıl sonra duyulan ihtiyaç neticesinde "Milli Marş" yazımı için 500 lira ödüllü bir yarışma düzenlemesini ve 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşının kabul ediliş evrelerini tek canlandırdı.

Öğrenciler dönemin kıyafetlerini giyerek o anları bire bir canlandırdı.

4. Sınıf öğrencisi Duru Bekmezci, gösteride o anları yaşadıklarını ifade ederek,

“Bugün iStiklal Marşının kabul edildiği gün. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Herkese çok güzel oldu, bir tiyatro sergilemek istedik ve oyunumuzu herkes beğendi" dedi.

Öğrencilerden 10 yaşındaki Betül Gök ise, “Bugün tiyatro yaptık. Ben orada açılış konuşmasını yaptım. Güzel bir gündü, arkadaşlarımıza gösteri yaptık. O anları canlandırdık ve bitirdik.