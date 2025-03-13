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        "Amasya Şer'iyye Sicilleri' konusunda eğitim verildi

        Amasya Üniversitesi ve Amasya İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen, "Amasya Şer'iyye Sicilleri'nin Çevirisi ve Kültürel Mirasın Turizme Kazandırılması" projesi kapsamında eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:34 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:40
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        "Amasya Şer'iyye Sicilleri' konusunda eğitim verildi
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        Amasya Üniversitesi ve Amasya İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen, "Amasya Şer’iyye Sicilleri’nin Çevirisi ve Kültürel Mirasın Turizme Kazandırılması" projesi kapsamında eğitim programı düzenlendi.

        Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programına, Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlileri katıldı.

        Eğitim programında, çeşitli konularda sunumlar yapılarak, Amasya Şer’iyye Sicilleri hakkında bilgiler verdi.

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