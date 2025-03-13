"Amasya Şer'iyye Sicilleri' konusunda eğitim verildi

Amasya Üniversitesi ve Amasya İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen, "Amasya Şer’iyye Sicilleri’nin Çevirisi ve Kültürel Mirasın Turizme Kazandırılması" projesi kapsamında eğitim programı düzenlendi.

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