"Amasya Şer'iyye Sicilleri' konusunda eğitim verildi
Amasya Üniversitesi ve Amasya İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen, "Amasya Şer'iyye Sicilleri'nin Çevirisi ve Kültürel Mirasın Turizme Kazandırılması" projesi kapsamında eğitim programı düzenlendi.
Amasya Üniversitesi ve Amasya İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülen, "Amasya Şer’iyye Sicilleri’nin Çevirisi ve Kültürel Mirasın Turizme Kazandırılması" projesi kapsamında eğitim programı düzenlendi.
Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programına, Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlileri katıldı.
Eğitim programında, çeşitli konularda sunumlar yapılarak, Amasya Şer’iyye Sicilleri hakkında bilgiler verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.