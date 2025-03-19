Bakkal kültürünü kayınpederinden kalma 60 yıllık iş yerinde yaşatmak istiyor

MURAT ARSLAN - Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan kanser hastası Fadime Özbek, kayınpederinin yarım asrı aşkındır işlettiği bakkal kapanmasın diye işin başına geçti.

Orta Mahalle'de ikamet eden 3 çocuk annesi Fadime Özbek (47), kayınpederinin 56 yıl her gün kepengini açtığı bakkalın, kayınpederi vefat ettikten sonra kapatılmasına gönlü razı olmadı.

Dükkanı 2021 yılında devralan Özbek, her sabah iş yerini açarak mahalle kültürünün önemli bir parçası olan bakkalı ayakta tutmaya çalışıyor.

Aynı zamanda 4 yıldır göğüs kanseri tedavisi gören Özbek'e, çalışmak ve gelen müşterilerle sohbeti moral oluyor.

Özbek, AA muhabirine, işini severek yaptığını, bunun kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

Ev hanımı olduğunu ve eşinin ilk başlarda çalışmasına sağlık sorunları nedeniyle sıcak bakmadığını belirten Özbek, evinin yanındaki bakkalın arkadaşlarıyla da buluşma noktası haline geldiğini anlattı.

Özbek, ev ortamında günlerini geçirmek yerine bakkalda çalışmanın tedavi sürecini de olumlu etkilediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımla da ilgileniyorum. Yaşlı kayınvalidem var ona da bakıyorum. Kendim de rahatsızım, kanser hastasıyım. Kanser hastası olmama rağmen bakkala devam etmek istiyorum. Burası bana çok iyi geliyor. Onun için de sağlığım elverdiği sürece bu işe devam etmek istiyorum. Bakkal kültürünü yaşatmak istiyorum."

Müşterilerinden Kadriye Akyüz ise Özbek'in kayınpederinin mirasına sahip çıktığı için ilçenin takdirini kazandığını belirtti.

Akyüz, "Bakkal İzzet amcadan sonra gelini Fadime Hanım bakkalımızı işletiyor ve çok memnunuz. Bir bayan olarak kayınpederinden aldığı mirası taşıyor. Kadınlarımız çok güçlüdür. Ev, iş hayatında ve ekonomide eşlerine yardımcı olurlar. Rahatsızlığımız olsa bile Fadime Hanım gibi ayakta durmayı başarıyoruz." diye konuştu.