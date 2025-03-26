Taşova'da 6 bin fidan toprakla buluştu

Amasya’nın Taşova ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

21-26 Mart Orman Haftası kapsamında, Çaydibi köyünde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, doğal ormanların korunmasına ve ağaçlandırmaya önem verilmesi gerektiğini belirterek,

“Ormanlar sadece ağaç topluluğu değildir. Orman, ağacıyla, çalısıyla, otsu bitkisiyle, mikroorganizmalarıyla, mantarıyla, böceğiyle, tüm hayvanlar, su ve toprak yapısıyla dünyaya hayat veren kocaman bir karasal ekosistem yaşam birliğidir. Yaşadığımız yerleri daha yaşanabilir bir hale getirmek için her insan bir fidan dikmelidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 6 bin fidan toprakla buluşturuldu.