Suluova Belediyesi ramazan programı düzenledi
–Suluova Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla her gece çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenleniyor.
–Suluova Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla her gece çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenleniyor.
Bu kapsamda Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte semazen gösterisi ve ilahi dinletisi düzenlendi.
Ramazan ayına yönelik, manevi iklimine yakışır çeşitli etkinlikler düzenlediklerine ifade eden Belediye Başkanı Rifat Uzun,
" 'Ramazan Kardeşliğe Çağrı' sloganıyla oluşturduğumuz ramazan sokağı ve eğlence etkinlikleri, ilçemizin birlik, beraberlik ve dayanışmasının pekiştirilmesine önemli katkılar sunuyor. Bu etkinlikleri her yıl geleneksel olarak düzenleyeceğiz. Hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını ve bayramını kutluyorum" diye konuştu.
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