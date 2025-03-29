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        Suluovalılar sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı

        –Amasya'nın Suluova ilçesinde üstü açık otobüsle gezen belediye mehter takımı, çaldığı marşlar ile vatandaşları sahura kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:18
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        Suluovalılar sahura mehter takımının marşlarıyla kalktı
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        –Amasya'nın Suluova ilçesinde üstü açık otobüsle gezen belediye mehter takımı, çaldığı marşlar ile vatandaşları sahura kaldırdı.

        Evlerinin pencere ve balkonlarından mehter takımını izleyerek alkışlayan vatandaşlardan bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Mehter takımına eşlik eden Belediye Başkanı Rıfat Uzun, ramazan ayının manevi ruhuna uygun olarak, vatandaşları son sahura mehter marşları eşliğinde kaldırdıklarını söyledi.

        Osmanlı dönemindeki geleneklere uygun bir şekilde ramazan ayını Suluova'da da yaşamaya çalıştıklarını belirten Uzun,

        “Ramazanın ayının son gecesi, hemşerilerimizi son geceye eskiden, Osmanlıdan gelme bir adet ve gelenek olarak mehter ekibimizle birlikte sahura kaldırmayla ilgili bir etkinliği yaptık. Suluova’nın her bir köşesini mahyalarla süsleyerek Suluova ilçemize ve ramazan ayına yakışan bir program sergiledik. Son sahur akşamında da mehter ekibimizle birlikte hemşerilerimizi sahura uyandırmayı hedefledik" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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