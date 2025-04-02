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        Amasya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:20
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        Amasya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Sekü köyünde Doğan Gedik'e ait evde, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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