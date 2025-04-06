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        Amasya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 20:40 Güncelleme: 06.04.2025 - 20:50
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        Amasya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yerkozlu köyünde Ahmet Çiftçi’ye ait evde, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Taşova Belediyesi ve Taşova Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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