"Kenevir Yeniden Doğuyor" projesi Gümüşhacıköy'de tanıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kenevir Yeniden Doğuyor" projesinin tanıtım toplantısı Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kenevir Yeniden Doğuyor" projesinin tanıtım toplantısı Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirildi.
Gümüşhacıköy İlçe halk Kütüphanesinde düzenlenen tanıtım toplantısına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, Hamamözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Selçuk, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.
Toplantıda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Proje Lideri Mustafa Acar, proje hakkında sunum gerçekleştirdi.
Acar, kenevirin tarımsal ve ekonomik potansiyeline dikkat çekerek, projenin bölge için sağlayacağı faydaları vurguladı.
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