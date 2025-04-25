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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'in köy ziyaretleri devam ediyor

        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:52 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:54
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'in köy ziyaretleri devam ediyor
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Güneş, ziyaretleri kapsamında Korkut, Aşağıovacık, Karaali ve Yeniköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ziyaretler sırasında Kaymakam Güneş'e kurum müdürleri de eşlik etti.

        Köylerde vatandaşlarla sohbet eden Güneş, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Köy muhtarlarından da köylerin genel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Güneş, köylerin kalkınması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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        Galeri

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