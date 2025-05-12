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        GÜNCELLEME - Amasya'da 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde deprem

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, 12.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:45
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        GÜNCELLEME - Amasya'da 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,4 büyüklüğünde, 12.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntının ise 19 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

        Sarsıntılar nedeniyle ilçede korku yaşayan vatandaşlar, binalardan dışarı çıkarak bir süre bekledi.

        Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

        Amasya Valisi Önder Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor." dedi.

        Öte yandan Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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