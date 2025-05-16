Göynücek'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı yapıldı
GöynücekBelediyesi tarafından "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" temalı halk buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi.
GöynücekBelediyesi tarafından “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” temalı halk buluşmalarının ikincisi gerçekleştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, vatandaşlar ilçe genelinde yaşanan sorunları, talep ve beklentilerini doğrudan iletme imkanı buldu. G
Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ise iletilen her başlığı not alarak çözüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Programda konuşan Başkan Şahin, halkla doğrudan iletişim kurmanın yerel yönetim anlayışlarının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.