Göynücek'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı yapıldı

Programda konuşan Başkan Şahin, halkla doğrudan iletişim kurmanın yerel yönetim anlayışlarının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin ise iletilen her başlığı not alarak çözüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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