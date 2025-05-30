Amasya'da çatısı çöken ahırdaki 2 büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çatısı çöken ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde çatısı çöken ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Aktarla köyünde Eyüp K'ye ait kerpiç ahırın çatısı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu çöken çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.
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