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        Amasya'da çatısı çöken ahırdaki 2 büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde çatısı çöken ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:31
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        Amasya'da çatısı çöken ahırdaki 2 büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde çatısı çöken ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Aktarla köyünde Eyüp K'ye ait kerpiç ahırın çatısı çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu çöken çatının altında kalan 2 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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