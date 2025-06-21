Amasya'da Müftülükten YKS'ye giren öğrencilere ve velilerine mobil ikram

Amasya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve velilere mobil ikram aracıyla çay, su ve kek ikramında bulunuldu.

Görevliler, Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi önünde TDV mobil ikram aracıyla sınava giren öğrencilere ve ailelerine çay, su ve kek ikramında bulunup, sınavın başladığı vakitte öğrencilerin başarısı için hep birlikte dua etti.

Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram, “Geleceğimizin teminatı, yarınlara dair umudumuz olan gençlerimizin her zaman yanlarında yer almak ortak sorumluluğumuzdur. Onların geleceğe emin adımlarla ilerlemesi, ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı sağlayacaktır. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Çocuklarını sınava getiren veliler ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürler etti.