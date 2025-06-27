Suluova Belediyesi imar sorunu çözülen hak sahiplerine tapularını teslim etti

Daha sonra Başkan Uzun, 1.100 hak sahibinin tapularını teslim edilerek hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Hürriyet Mahallesinde gerçekleştirilen tapu teslim töreninde konuşma yapan Belediye Başkanı Rıfat Uzun, yıllarca devam eden ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan imar sorununu sonuçlandırarak hak sahiplerine tapularını teslim etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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