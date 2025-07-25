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        Amasya'da yaşayan kadın 15 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu

        Amasya'da yaşayan 37 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Menşure Çanak, çocuklarının isteği üzerine başvurduğu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 15 yıldır içtiği sigarayı bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:08
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        Amasya'da yaşayan kadın 15 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu
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        Amasya'da yaşayan 37 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Menşure Çanak, çocuklarının isteği üzerine başvurduğu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 15 yıldır içtiği sigarayı bıraktı.

        Çocuklarının zaman zaman, "Anne çok kötü kokuyorsun, sigarayı bırak artık." sözleri üzerine sigarayı bırakmaya karar veren Çanak, önce aile hekimine gitti.

        Bahçeleriçi Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirilen Çanak, burada sigara bırakma polikliniğinin bulunduğunu ve yılda 60 kişinin kötü alışkanlıktan kurtulduğunu öğrendi.

        Çocuklarının isteği ve kendi kararıyla Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destek sayesinde Çanak, 15 yıllık sigara bağımlılığından 2 ay önce kurtuldu.

        Çanak, gazetecilere, son zamanlarda günde bir paket olmak üzere sürekli sigara içtiğini söyledi.

        Kendisinin de artık sigara alışkanlığından rahatsızlık duymaya başladığını belirten Çanak, "Özellikle çocuklarım bu konudan çok rahatsızlardı. Bana sarıldıkları zaman, 'Anne çok kötü kokuyorsun.' dediklerinde ben de kötü oluyordum. Önemli olan karar vermek, asla yalnız değilsiniz. Sağlıklı hayat merkezlerinde gerçekten çok profesyonel destek sağlanıyor. Herkes yapabilir. Kendi sağlığım için çocuklarımın sağlığı için bıraktım. Çocuklarıma artık duman değil, umut aşılıyorum." diye konuştu.

        Bahçeleriçi Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Dr. Afitap Pınar Taşçı, tüm danışanlarının memnun bir şekilde merkezlerinden ayrılmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Sigara, mutlaka mücadele edilmesi gereken bir bağımlılık. Çünkü bize hiçbir faydası olmadığı halde sağlığımızdan çok şey alıp götürüyor. İlerleyen yıllarda ortaya çıkacak sağlık sorunlarını önleyebilmek, ailenize, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza zarar vermemek için sigarayı bugün bırakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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