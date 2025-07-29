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        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:20 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:20
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        Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.U. idaresindeki 05 HK 850 plakalı otomobil, Sepetli mevkisinde, S.Ü'nün kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardan birinde bulunan D.C. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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