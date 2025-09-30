Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:45 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Amasya'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Tarıkdaroğlu, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na giden Tarıkdaroğlu, il başkanı Galip Uzun ve partililerle bir araya geldi.

        Tarıkdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, sosyal hizmetler alanında değerlendirme toplantısı yapmak için Amasya'ya geldiklerini söyledi.

        Amasya'da Aile ve Gençlik Fonu'na 461 başvuru yapıldığını belirten Tarıkdaroğlu, 1250 anneye de doğum yardımı verildiğini dile getirdi.

        Evlilik sayısı ve doğum oranını artırmanın önem taşıdığını anlatan Tarıkdaroğlu, "Çünkü aile varsa güçlü devlet vardır. Bizim aile yapımız, hiçbir toplumda olmayan değerlere sahip. Onun için Amasya'mızda geniş anlamda bu değerlendirmeleri yapacağız. Amasya'mıza zaten iktidarımızda 2002'den bugüne birçok şey yapıldı ama üstüne daha fazla ne koyabiliriz, bunun derdiyle dertliyiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde." dedi.

        Tarıkdaroğlu, şehit Jandarma Onbaşı Yusuf Kaya'nın ailesini de evinde ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"

        Benzer Haberler

        Boş durmamak için başladığı kazma, kürek ve balta sapı yapma işini meslek e...
        Boş durmamak için başladığı kazma, kürek ve balta sapı yapma işini meslek e...
        Devrilen tankerin şoförü yaralandı
        Devrilen tankerin şoförü yaralandı
        Amasya-Merzifon hattının tek kadın minibüs şoförü direksiyon başında
        Amasya-Merzifon hattının tek kadın minibüs şoförü direksiyon başında
        Amasya İcra Dairesi, 2025 Aile Yılı kapsamında personel ve aileleriyle pikn...
        Amasya İcra Dairesi, 2025 Aile Yılı kapsamında personel ve aileleriyle pikn...
        Yaralı bulduğu şahini ekiplere teslim etti
        Yaralı bulduğu şahini ekiplere teslim etti
        Bakan Uraloğlu, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılışını yaptı
        Bakan Uraloğlu, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin açılışını yaptı