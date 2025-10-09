Habertürk
        Amasya'da Filistin Film Günleri düzenlendi

        Amasya'da Filistin Film Günleri düzenlendi

        Amasya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Filistin Film Günleri etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:31 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:31
        Amasya'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Filistin Film Günleri etkinliği düzenlendi.

        Filistin Film Günleri kapsamında, çocuklar ve gençlere yönelik "The Tower" adlı animasyon filmin gösterimi gerçekleştirildi.

        Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe çocukların yanında Amasya Valisi Önder Bakan ve eşi Elif Bakan, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kurum kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Filistin halkının yaşadığı acıları, direnişini ve umut dolu mücadelesini konu alan film, izleyicilere güçlü bir empati ve farkındalık kazandırdı.

        Vali Bakan gösterim sonunda düzenlenen Filistin temalı sergiyi de gezerek incelemelerde bulundu.

