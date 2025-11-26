Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

        Amasya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 20:15 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya’da İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit İdris Bolat Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Amasya Valisi Önder Bakan başkanlık etti.

        Toplantıda, Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin mevcut durum, sahipsiz hayvan popülasyonunun tespiti, bakımevlerinin kapasitesi ve ihtiyaçları görüşüldü.

        Programa Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Hastanede diyabet okulu
        Hastanede diyabet okulu
        Merzifon'un eskiyen içme suyu hattı patlak verdi: Bir ayda 107 su arızası y...
        Merzifon'un eskiyen içme suyu hattı patlak verdi: Bir ayda 107 su arızası y...
        AK Parti Amasya Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararas...
        AK Parti Amasya Kadın Kollarından "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararas...
        68 yaşında mezun olduğu üniversiteye kadavra bağışı yaptı
        68 yaşında mezun olduğu üniversiteye kadavra bağışı yaptı
        Amasya'da 2 katlı binada yangın
        Amasya'da 2 katlı binada yangın
        Amasya'da kadına şiddete karşı "Turuncu tuval" etkinliği yapıldı
        Amasya'da kadına şiddete karşı "Turuncu tuval" etkinliği yapıldı