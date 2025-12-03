Amasya Valisi Önder Bakan, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Bakan, “Halk günü toplantısında kıymetli vatandaşlarımızla görüşerek, talep ve sorunlarını dinledik. İnsanımızın, bizlere ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak, asli ve öncelikli görevimizdir.”

Amasya Valiliği tarafından Büyük Otelde düzenlenen Kasım ayı Halk Günü toplantısında Vali Bakan vatandaşlarla buluşup, sohbet etti.

