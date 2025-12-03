Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da polis ekipleri çocuklara yüzme öğretiyor

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında çocuklar için yüzme kursu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da polis ekipleri çocuklara yüzme öğretiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında çocuklar için yüzme kursu açtı.

        Amasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen eğitimlerde, 8-15 yaş arası 16 çocuk, polis ve sporculardan oluşan uzman eğiticilerden yüzme öğreniyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzu Amiri Mustafa Sarı, kursun, çocuk ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla açıldığını söyledi.

        Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Bu çocuklarımızı buraya getirmekte vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Haftada 4 gün birer saat, toplamda 40 saat olarak öğrencilerimiz faaliyete başladı. Şükürler olsun kazasız belasız devam ediyor. Çocuklarımız bu sayede yüzmeyi de öğrendi. Şu anda bütün çocuklarımız müsabakaya hazır hale geldi. Emeği geçen antrenör arkadaşlarıma, başta polis kardeşlerimize çok teşekkür ederim."

        Çocuklardan Efrahim Pelitli ise "Buraya gelmeden önce yüzme bilmiyordum, sudan korkuyordum. Geldikten sonra aslında başta tedirgin oldum ama sonradan toparladım. Polis ablalarımıza, Emniyet Müdürümüze teşekkür ederiz. Yüzme hocamıza teşekkür ederiz. Burada yüzme öğrendim artık yüzmeyi seviyorum, eskisi kadar sudan korkmuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Amasya'da kaçak alkol operasyonu: 615 şişe ve 30 bidon ele geçirildi
        Amasya'da kaçak alkol operasyonu: 615 şişe ve 30 bidon ele geçirildi
        Amasya Valisi Önder Bakan, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi
        Amasya Valisi Önder Bakan, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi
        Taşova Kaymakamı Kartal köy ziyaretlerine devam ediyor
        Taşova Kaymakamı Kartal köy ziyaretlerine devam ediyor
        Amasya'da 250 öğrenciye mont ve ayakkabı desteği
        Amasya'da 250 öğrenciye mont ve ayakkabı desteği
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Amasya'da köy yollları asfaltlanıyor
        Amasya'da köy yollları asfaltlanıyor